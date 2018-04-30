Cizre'de tüp patladı, 1 ölü 9 yaralı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde bir evde tüp patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.
Cizre'ye 10 kilometre mesafede bulunan Katran köyündeki iki katlı bir evde, bugün saat 21.00 sıralarında tüp patladı. Patlamanın duyulması üzerine Katran köyüne çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. 5'i çocuk olan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 7 yaralının vücudunda 2'nci derecede yanııklar oluştuğu öğrenildi. Patlamada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Cizre ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırılırken, patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi.
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