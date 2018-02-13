ÇNRA’lar PKK/PYD hedeflerini tam isabetle vuruluyor

Kilis’te konuşulu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından PKK/PYD hedefleri tam isabetle vuruluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalına yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Kilis merkeze yakın bölgede konuşlu bulunan ÇNRA’larla PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütüne ait hedef ve mevziler ateş altına alınıyor. Art arda gönderilen roketlerle terör örgütünün yuvaları tam isabetle vuruluyor.
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