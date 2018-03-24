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Çoban uyuya kaldı inekler şehre indi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 02:27 | Son Güncelleme

Adana’da çoban uyuduğu sırada şehre inen büyükbaş hayvan sürüsü polis ekiplerince sahibine teslim edildi.Olay, Çukurova ilçesi Kurttepe mahallesinde meydana geldi.

Çoban uyuya kaldı inekler şehre indi

Adana’da çoban uyuduğu sırada şehre inen büyükbaş hayvan sürüsü polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Olay, Çukurova ilçesi Kurttepe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 30 tane ineğin başıboş bir şekilde şehir merkezinde boş bir arazide otlandığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ineklerin başında bekleyerek çobana ulaştı. Boş arazinin bulduğu yere gelerek inekleri oradan uzaklaştırdı. Daha sonra gerekli işlemlerinin ardından sahibine teslim edildi.
Öte yandan, inekler çoban uyuduğu sırada şehre indiği öğrenildi.

Çoban uyuya kaldı inekler şehre indi

Çoban uyuya kaldı inekler şehre indi

Çoban uyuya kaldı inekler şehre indi

Çoban uyuya kaldı inekler şehre indi

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