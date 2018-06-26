Çobanlar arasında hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki 2 köy arasında kalan merada, 2 çoban arasında hayvan otlatma yüzünden çıktığı belirtilen kavgada Yusuf Y. (62), Kerim Yılmaz'ı (32) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Gediz'in Yunuslar ile Akkaya köyleri arasındaki merada meydana geldi. Yunuslar köyünden olan çoban Yusuf Y. ile Akkaya köyünde yaşayan çoban Kerim Yılmaz arasında, iddiaya göre, merada hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine belinden tabancasını çıkaran Yusuf Y., Yılmaz'a ateş etti. Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kerim Yılmaz'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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