Çobanlık yapan genç uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Bolu’nun Kıbrıscık İlçesi’nde yaşayan ve ailesinin hayvanlarına çobanlık yapan 15 yaşındaki Mehmet Bağatır isimli genç, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan Dokumacı Kanyonu’na düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bolu’nun Kıbrıscık İlçesi Dokumacılar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıfta okuduğu sırada, yaklaşık 2 ay önce okuldan ayrılan 15 yaşındaki Mehmet Bağatır, ailesinin büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapmaya başladı.

Dün saat 14.00 sıralarında babası Davut Bağatır ile birlikte hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden Bağatır, bir süre sonra babasının yanından ayrılarak hayvanları toplamak istedi. Uzun süre oğluna ulaşamayan baba Davut Bağatır, oğlunun köye dönmüş olabileceğini düşünerek evine gitti. Mehmet Bağatır’ın eve dönmediğini gören baba, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Köylüler seferber oldu

Kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Bağatır için jandarma, UMKE, AFAD ve köylüler dün gün boyunca arama çalışması yaptı. Gece saatlerinde havanın kararması nedeniyle durdurulan arama sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Yaklaşık 50 metrelik uçurumun altında akan derenin üzerinde insan kıyafetleri gören köylüler, uçurumdan aşağı indiğinde, gencin cansız bedenine ulaştılar.