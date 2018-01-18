Çocuğa canlı yayında dayak şüphelileri serbest

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan arkadaşı İ.Y.A.'yı (14) evine çağırıp darp eden Nesibe Ö. (17), annesi ve 3 yakını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 14 Ocak Pazar günü iddiaya göre, İ.Y.A. adlı genç kız, arkadaşı Nesibe Ö.'nün bir görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Bunun üzerine iki arkadaşın arası açıldı. Nesibe Ö., konuyla ilgili konuşmak için İ.Y.A.'yı, annesi Ayşe K. ve yakınları Doğu Ö., Eda Yaren K. ve Aziz Can D.'nin bulunduğu eve çağırdı. İddiaya göre, İ.Y.A'yı evde annesi ve yakınlarıyla döven Nesibe Ö., bu anları da kamerayla çekip sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta yaptığı operasyonla Nesibe Ö., Ayşe K. (45), Doğu Ö. (19), Aziz Can D. (20) ve Eda Yaren K.'yi (17) gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden Doğu Ö., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 'Hürriyeti yoksun kılma' ve 'darp' suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ayşe K., Nesibe Ö., Aziz Can D. ve Eda Yaren K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI