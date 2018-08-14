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Çocuğa çarpmamak için valilik merdivenine çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kıran Volkan Kılı,ç Manisa Valiliği binasının merdivenlerine çarparak durabildi.

Çocuğa çarpmamak için valilik merdivenine çarptı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kıran Volkan Kılı,ç Manisa Valiliği binasının merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Can Zengin (19) hafif yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Manisa Valiliği'nin ön kapısında meydana geldi. Volkan Kılıç (19) yönetimindeki 45 AH 745 plakalı otomobil, tarihi Hatuniye Camii'nden Mustafa Kemal Paşa Caddesi yönüne döndüğü sırada aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, Manisa Valiliği'nin merdivenlerine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu konumunda olan ve hafif yaralanan Can Zengin'i ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Can Zengin tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazayı yapan şoför Volkan Kılıç, "Bana yeşil ışık yanmıştı, kavşaktan dönüyordum. Sonra çocuk yola atlıyor gibi oldu. Atladığını sanarak bende direksiyonu kırdım. Bir anda arabanın hakimiyetini kaybettim. Araba kaymaya başlayınca bende kaldırımdan çıkarak Valiliğin merdivenlerine çarparak durabildim" dedi.
Bu arada kaza yerinde bulunan otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Çocuğa çarpmamak için valilik merdivenine çarptıÇocuğa çarpmamak için valilik merdivenine çarptıÇocuğa çarpmamak için valilik merdivenine çarptıÇocuğa çarpmamak için valilik merdivenine çarptı

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