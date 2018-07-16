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Çocuğa cinsel istismar iddiasında yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 20:45 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen iki şüpheliden C.K.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen iki şüpheliden C.K. tutuklanırken, İ.A.'nın ise karakoldaki işlemleri sürüyor.
Kula'da, 14 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesine iki kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 46 yaşındaki C.K.'yı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan C.K. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, jandarma diğer şüpheli 44 yaşındaki İ.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. İ.A.'nın karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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