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Çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken yakalanıp, dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 13:05 | Son Güncelleme

KONYA'da 12 yaşındaki erkek çocuğa ıssız arazide cinsel istismarda bulunmak istediği iddia edilen M.Ş., mahalleliler tarafından fark edilip dövüldü.

Çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken yakalanıp, dövüldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 12 yaşındaki erkek çocuğa ıssız arazide cinsel istismarda bulunmak istediği iddia edilen M.Ş., mahalleliler tarafından fark edilip dövüldü. Polise teslim edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş., iddiaya göre, daha önce tanığı bir erkek çocuğu, kamyonetine bindirip eskiden köy statüsünde olan Tatköy Mahallesi'ndeki ıssız alana götürdü. M.Ş., burada iç çamaşırını çıkardığı çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, mahalleli durumu fark etti. Olay yerine koşan mahalleli, M.Ş.'yi tekme tokat dövdü, çocuğa zarar verip vermediğini sordu. M.Ş. çocuğa zarar vermediğini ileri sürüp, pişman olduğunu söyledi. Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
Polise teslim edilen M.Ş., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken yakalanıp, dövüldü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar evrim geçiren yaratık hayvan bile demiyorum o canlıların bundan daha üstün olduğunu biliyorum ibret-i alemiye için asmak şart güya idam gelecekti vallahi billahi idam gelsin kendi iş makinam (vinç) ile ilk ben asmassam insan değilim herkezin evladı var yeter artık
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