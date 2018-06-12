HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çocuğa istismar sanığı Suriyeli'ye 4 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de erkek çocuğu M.E.A.'ya (6), 'sarkıntılık düzeyinde basit cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanan Suriye uyruklu Saleh Romieh (21), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de erkek çocuğu M.E.A.'ya (6), 'sarkıntılık düzeyinde basit cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanan Suriye uyruklu Saleh Romieh (21), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 22 Mayıs'ta merkez Melikgazi İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun karşısında bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, berber Saleh Romieh, parkta bulunan erkek çocuğu M.E.A.'ya bisküvi ve çikolata verdi, ardından çocuğun cinsel organını elledi. Görgü tanığı D.T.'nin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, Suriye Romieh'i gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Romieh, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Saleh Romieh ile mağdur çocuk M.E.A. ile annesi katıldı.
Sanık Romieh, "Parkta oturuyordum. M.E.A yanıma geldi. Kardeşlerime bisküvi almıştım. Bisküvilerden istedi, bende verdim. O sırada da bacaklarını elledim. Neden ellediğimi de bilmiyorum. Takdir sizin, beraatımı istiyorum" dedi.
M.E.A.'nın duruşmada konuşmaması üzerine, zapta 'Mağdur çocuk sorulara cevap vermedi, başını öne eğdiği görüldüğü' ifadesi geçildi.
'O KÖTÜ BİRİ'
Mağdur çocuğun konuşmaması üzerine söz alan pedagog, içinde bulunduğu durum nedeniyle çocuğun konuşmadığını belirterek, "Duruşma öncesi de olayı bana anlatmadı. Sanık, duruşma salonuna girdiğinde onu tanıdı. 'O kötü biri' dedi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Saleh Romieh'i, 'çocuğa sarkıntılık düzeyinde basit cinsel istismar' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Kuaför cinayetine 10 yıl 10 ay hapisKuaför cinayetine 10 yıl 10 ay hapis
TIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldıTIR devrildi, 25 ton buğday yola saçıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.