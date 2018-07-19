Çocuğa istismarda bulunan Afgan çoban ormanda yakalandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Afgan uyruklu çoban S.A., saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Olay, Körfez Sipahiler Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afgan uyruklu S.A., iddiaya göre, mahallede yaşayan çocuğa cinsel istismarda bulundu. Erkek çocuk ailesine Afgan uyruklu bir kişinin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Ailenin şikayeti üzerine jandarma ekipleri, S.A.'nın peşine düştü. Jandarma ekiplerinin geldiğini gören S.A. ormanlık alana kaçtı. Jandarmanın ormanda yaptığı arama ile S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Küçük çocuğun uzmanlar eşliğinde ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

