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Çocuğa istismardan tutuklandı, adliyeden kaçmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

BURSA’da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Baran Konak (24), polisler belgelerini incelerken, adliyeden elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Baran Konak (24), polisler belgelerini incelerken, adliyeden elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı. Konak, polisler tarafından adliye çıkışında merdivenlerde yakalandı. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’ndeki parkta önceki gece, iddiaya göre, kız çocuğu M.K.'ye (14) parkta cinsel istismarda bulunan Baran Konak, şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konak, sorgulamasının ardından Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren Baran Konak, “M.K. 14 yaşında değil. O benim sevgilim, kız arkadaşım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Bursa 3'üncü Sulh Hakimliği’ne çıkarılan şüphelinin, 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Mahkemenin verdiği tutuklama kararı sonrası, polis memurlarının belgeleri incelemesini fırsat bilen elleri kelepçeli Baran Konak, uzaklaştı. Şüpheli ardından koşarak merdivenlere yöneldi. Şüphelinin kaçtığını fark eden polisler hemen harekete geçti. Çocuk Şubesi ekipleri ve adliyedeki polisler, Baran Konak'ı adliye çıkışında merdivenlerde yakaladı. Şüpheli, Bursa E. Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

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