Çocuğa saldıran Suriyeli grup, gerginlik yarattı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, 3 Suriyelinin bir çocuğu sopayla dövdüğünü duyan Türk gençler, saldırganlara tepki gösterdi. Çocuğu döven Suriyelilerden biri bacağından bıçakla yaralanırken, Suriyeli gruptan birinin evinin camı ise atılan taşla kırıldı. Ayrıca taş gelen bir otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay, dün (perşembe) saat 23.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi 2315 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre mahallede yaşayan Suriye uyruklu 3 genç, tartışıp küfürleştikleri 12 yaşındaki Baran K. (Koldemir) adlı çocuğu sopayla dövdü. Çocuğun, Suriyeliler tarafından dövülmesi, mahallede tepkiye neden oldu. Toplanan Türk gençler, Suriyeli 3 kişiye saldırdı. 3 Suriyeliden biri, bacağından bıçaklanarak hafif yaralandı. Ayrıca bu 3 Suriyeliden birinin evinin camı, atılan taşla kırıldı. Ayrıca olayla ilgisi bulunmayan bir Suriyeliye ait otomobilde de atılan taşlar sonucu maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Suriyelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bıçaklama olayına karışan bir kişiyi gözaltına aldı.
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