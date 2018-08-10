HABER

Çocuğa saldıran Suriyeli grup, gerginlik yarattı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, 3 Suriyelinin bir çocuğu sopayla dövdüğünü duyan Türk gençler, saldırganlara tepki gösterdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, 3 Suriyelinin bir çocuğu sopayla dövdüğünü duyan Türk gençler, saldırganlara tepki gösterdi. Çocuğu döven Suriyelilerden biri bacağından bıçakla yaralanırken, Suriyeli gruptan birinin evinin camı ise atılan taşla kırıldı. Ayrıca taş gelen bir otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay, dün (perşembe) saat 23.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi 2315 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre mahallede yaşayan Suriye uyruklu 3 genç, tartışıp küfürleştikleri 12 yaşındaki Baran K. (Koldemir) adlı çocuğu sopayla dövdü. Çocuğun, Suriyeliler tarafından dövülmesi, mahallede tepkiye neden oldu. Toplanan Türk gençler, Suriyeli 3 kişiye saldırdı. 3 Suriyeliden biri, bacağından bıçaklanarak hafif yaralandı. Ayrıca bu 3 Suriyeliden birinin evinin camı, atılan taşla kırıldı. Ayrıca olayla ilgisi bulunmayan bir Suriyeliye ait otomobilde de atılan taşlar sonucu maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Suriyelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bıçaklama olayına karışan bir kişiyi gözaltına aldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yakalanan yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktıYakalanan yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktı
Cesedi bulunan gencin yanında çakmak gazı tüpleriCesedi bulunan gencin yanında çakmak gazı tüpleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.