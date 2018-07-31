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Çocuğu cinsel istismarda bulunurken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 01:48 | Son Güncelleme

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hanifi U.

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hanifi U. tutuklandı.
Olay, Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hanifi U. (64) Andırın Caddesi'nde rastladığı 13 yaşındaki erkek çocuğunu, "Evde bana yardımcı olur musun?" diye ikna etti. Motosikletle evine getirdiği 13 yaşındaki çocuğa tecavüze kalkışan Hanifi U.'yu ve küçük çocuğu yarı çıplak gören mahalle sakinleri evi bastı. Hanifi U.'yu linç etmek isteyen vatandaşların elinden polis kurtardı. Gözaltına alınan Hanifi U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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