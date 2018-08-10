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Çocuğu dövdükleri iddiasıyla Suriyelilere saldırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde oturan gençler, 12 yaşındaki çocuğu sopayla dövdüğü öne sürülen 3 Suriyeliye saldırdı.

Çocuğu dövdükleri iddiasıyla Suriyelilere saldırdılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde oturan gençler, 12 yaşındaki çocuğu sopayla dövdüğü öne sürülen 3 Suriyeliye saldırdı. Suriyelilerden biri, bacağından bıçakla yaralanırken, birinin de evinin camı kırıldı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi 2315 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede yaşayan Suriye uyruklu 3 genç, iddiaya göre, tartışıp, küfürleştiği Baran K.'yi sopayla dövdü. Çocuğun Suriyeliler tarafından dövüldüğünü duyan mahalle sakinleri, tepki gösterdi. Sokakta toplanan mahallenin gençleri, Suriyelilerin evlerinin önüne gitti. Gençlerin saldırısı sonucu Suriyelilerden biri, bıçakla bacağından hafif yaralanırken, birinin de evinin camı, atılan taşla kırıldı. Olayla ilgisi bulunmayan Suriyeliye ait otomobilde de atılan taşlar nedeniyle hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Suriyelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, bıçaklama olayına karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

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Çocuğu dövdükleri iddiasıyla Suriyelilere saldırdılarÇocuğu dövdükleri iddiasıyla Suriyelilere saldırdılarÇocuğu dövdükleri iddiasıyla Suriyelilere saldırdılar

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