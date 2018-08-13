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Çocuğu kurtarmak için göle girdi, vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Sapanca Gölü'nde tekne gezintisi sırasında suya giren 11 yaşındaki D.S.

Çocuğu kurtarmak için göle girdi, vatandaşlar kurtardı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Sapanca Gölü'nde tekne gezintisi sırasında suya giren 11 yaşındaki D.S. ve çocuğu kurtarmak için göle giren komşusu 61 yaşındaki S.D.'yi boğulmaktan vatandaşlar kurtardı.
Olay öğle saatlerinde, Sapanca Gölü'nün Serdivan Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İki aile tekne ile göle açıldı. Teknede bulunan çocuklar kıyıdan yaklaşık 40 metre uzaklıkta yüzmek için suya atladı. D.S. isimli çocuk arkadaşlarının suya atladığını görünce yüzmek için göle girdi, ancak bir süre sonra çırpınmaya başladı. Tekneyi kullanan S.D., çocuğun çırpındığını görünce kurtarmak için suya atladı. S.D. de suda çırpınmaya başlayınca yardıma, teknedekilerin çağrısı üzerine çevredekiler koştu. Vatandaşlar, büyük bir çaba gösterip çocuğu ve S.D.'yi tekneye çıkardı. İki kişinin ailesi, olay sırasında şoka girdi. D.S. ve S.D. 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Çocuğu kurtarmak için göle girdi, vatandaşlar kurtardı

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