Çocuğu oldu, sevincini paylaşmak için eve koştu, faciayla karşılaştı

Hatay’ın Belen ilçesinde eşinin doğumu nedeniyle hastaneye giden baba Yasin Gökoğlu, eve dönünce sobadan sızan gazdan zehirlenen annesi ile 12 ve 6 yaşındaki çocuklarını hareketsiz halde buldu. 70 yaşındaki Emine Gökoğlu hayatını kaybederken, çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, hamile olan eşinin sancıları artınca hastaneye götüren baba Yasin Gökoğlu, çocukları Ebubekir (12) ve Fatih’i (6) annesi Emine Gökoğlu’na (70) bıraktı. Bir kız çocuğu dünyaya gelen Yasin Gökoğlu annesini arayarak müjdeyi verdi. Daha sonra eve döndüğünde annesi ve çocuklarının hareketsiz yattığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine bilgi veren baba Gökoğlu’nun annesi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Emine Gökoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuklar Ebubekir ve Fatih ise ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 12 yaşındaki Ebubekir’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, 6 yaşındaki Fatih’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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