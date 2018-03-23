HABER

Çocuğu oldu, sevincini paylaşmak için eve koştu, faciayla karşılaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde eşinin doğumu nedeniyle hastaneye giden baba Yasin Gökoğlu, eve dönünce sobadan sızan gazdan zehirlenen annesi ile 12 ve 6 yaşındaki çocuklarını hareketsiz halde buldu.

Hatay’ın Belen ilçesinde eşinin doğumu nedeniyle hastaneye giden baba Yasin Gökoğlu, eve dönünce sobadan sızan gazdan zehirlenen annesi ile 12 ve 6 yaşındaki çocuklarını hareketsiz halde buldu. 70 yaşındaki Emine Gökoğlu hayatını kaybederken, çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, hamile olan eşinin sancıları artınca hastaneye götüren baba Yasin Gökoğlu, çocukları Ebubekir (12) ve Fatih’i (6) annesi Emine Gökoğlu’na (70) bıraktı. Bir kız çocuğu dünyaya gelen Yasin Gökoğlu annesini arayarak müjdeyi verdi. Daha sonra eve döndüğünde annesi ve çocuklarının hareketsiz yattığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine bilgi veren baba Gökoğlu’nun annesi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Emine Gökoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuklar Ebubekir ve Fatih ise ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 12 yaşındaki Ebubekir’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, 6 yaşındaki Fatih’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama

AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Diğer Haberler
12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.