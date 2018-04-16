'Çocuğum hasta, 100 bin lira verin' deyip, bankayı soymak istedi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, tabancayla bir banka şubesini soymaya çalışan erkek şüpheli, özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soygunu gerçekleştiremeden kaçtı. Polis, iddiaya göre "Çocuğum hasta, bana çabuk 100 bin TL verin" diyerek soygun girişiminde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak'taki bir bankada meydana geldi. Müşteri gibi davranarak banka şubesine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı gişedeki görevliye doğrultup iddiaya göre, "Çocuğum hasta, bana çabuk 100 bin TL verin" dedi. Şüpheli, güvenlik görevlilerini de hareket etmeleri halinde banka personelini öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Gişedeki memur, erkek şüpheliyi parayı hazırlama bahanesiyle oyalarken, güvenlik görevlileri bir anlık dalgınlığından yararlandıkları şüpheliye müdahale etmek istedi. Şüpheli, bunun üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Önlem alarak çevrede ve banka şubesinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis, eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.