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Çocuğunu dövdüğü iddiasıyla 5.5 yıl hapsi istenen, anne ilk duruşmaya katılmadı

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamera görüntülerinde, kızı E.A.'ya (2) şiddet uyguladığı ortaya çıkan Tuğba Tülübaş (27), 5.5 yıl hapis cezası talabiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılmadı. Duruşmaya katılan Erdem Tülübaş ise eşinden şikâyetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Erdem Tülübaş geçen eylül ayında, eşinin, kızları E.A.'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra polise şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Tuğba Tülübaş hakkında Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada, baba Erdem Tülübaş ve kızı E.A. için görevlendirilen avukat hazır bulunurken, sanık Tuğba Tülübaş ise mahkemeye gelmedi. Mahkemede konuşan Erdem Tülübaş, eşinden şikâyetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Çorlu'da bulunan Tuğba Tülübaş'ın talimatla ifadesinin alınması için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ÇOCUĞUN VELAYETİ BABAYA VERİLMİŞTİ

Erdem Tülübaş'ın savcılığa şikâyetinin ardından Tuğba Tülübaş, 3 ay evden uzaklaştırma cezası almış ve ailesinin yaşadığı Çorlu'ya gitmişti. Çorlu'da Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Tuğba Tülübaş, kızının geçici velayetini almıştı. Çorlu'ya giden Erdem Tülübaş, elindeki şiddet görüntülerini mahkemeye delil olarak sununca, çocuğun velayeti annesinden alınarak babasına verildi.

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