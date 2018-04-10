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Çocuğunu öldüren baba: ”Beni idam etsinler ben kötü bir baba değilim”

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Fatih’te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen baba Nezir Türkoğlu gözyaşları içinde yaptığı savunmasında “Beni idam etsinler.

Fatih’te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen baba Nezir Türkoğlu gözyaşları içinde yaptığı savunmasında “Beni idam etsinler. Bu acıya daha fazla dayanamıyorum. Ben kötü bir baba değilim” dedi.
İstanbul Fatih’te 5 Kasım 2017’de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu’nun ’kasten yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ’kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 4 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu cezaevinden getirilirken, avukatları salonda hazır bulundu.
“Beni idam etsinler, fırsat bulsam kendimi öldüreceğim”
Gözyaşları içinde savunmasını yapan baba Türkoğlu, “Beni idam etsinler. Gerekirse imzamı vermeye hazırım. Bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Fırsat bulsam kendimi öldüreceğim. Ben kötü bir baba değilim. Beni bu hale getirenleri Allah kahretsin” diye konuştu.
Anne Neriman Türkoğlu’nun avukatları, tutukluluk halinin devamını ve sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme Heyeti, Adli Tıp Raporu için gerekli işlemlerin yapılmasına, tutuklu sanık Nezir’in üzerinde atılı bulunan suçta kuvvetli suç olgusunu gösteren somut deliller ve olay yeri inceleme tutanağı ile DNA bulguları raporu olduğu için, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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