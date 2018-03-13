Çocuğunu rehin alan baba zor ikna edildi

Aydın’ın Nazilli İlçesinde yaşayan Halil İbrahim K. İsimli babanın bir süre önce ayrıldığı sevgilisinden olan bir buçuk yaşındaki çocuğunu sosyal hizmetler aracılığı ile eşinin almasından korkarak çocuğunu rehin aldı ve evle birlikte yakma girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Yeşil Mahalle, Kanal Yolunda ikamet eden Halil İbrahim K.’nın (45) dini nikahlı eşi bir süre önce evi terk etti. Halil İbrahim K., 1,5 yaşındaki çocuğunu almak için eve gelen eşine bebeği vermedi. Kadın bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünden yardım isterken, çocuğunu rehin alan baba kendisini eve kilitleyip, evi yakma tehdidinde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim K. polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı tedbir aldı.

İkna çabaları gece yarısında sonu verdi

Öğleden sonra başlayan rehin alma olayı gece yarısına kadar devam eden ikna çabalarına rağmen bir sonuç vermedi. Zaman zaman çocuğunun ve kendisinin üzerine benzin dökerek kendisini ve çocuğunu yakmakla tehdit eden baba polislere zor anlar yaşattı. Saat 23.00 sıralarında olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve bir komiserin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç verince baba polisleri içeri aldı. Uzun süre sohbet eden baba, daha sonra polislerle evden ayrıldı.