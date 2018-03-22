Çocuk edebiyatçısı Turan, Hepsiburada Facebook sayfasında

İSTANBUL, (DHA)- ARKADAŞLIK ilişkilerinden hayvan sevgisine kadar pek çok güncel konuyu fantastik bir kurgu içerisinde ele alan ünlü yazar Nuran Turan, Hepsiburada Facebook sayfasına konuk olacak.
Türkçe ve İngilizce olarak kaleme aldığı çocuk öyküleriyle tanınan ünlü yazar Nuran Turan, 'Hepsiburada Yazar Söyleşileri' kapsamında Hepsiburada Facebook sayfasında olacak. Turan, çocukların sosyal gelişiminde önem teşkil eden çocuk edebiyatıyla ilgili konuşmak üzere 23 Mart Cuma günü saat 15.00’te okurlarıyla buluşacak.
(FOTOĞRAF)
Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum