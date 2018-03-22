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Çocuk edebiyatçısı Turan, Hepsiburada Facebook sayfasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

ARKADAŞLIK ilişkilerinden hayvan sevgisine kadar pek çok güncel konuyu fantastik bir kurgu içerisinde ele alan ünlü yazar Nuran Turan, Hepsiburada Facebook sayfasına konuk olacak.

Çocuk edebiyatçısı Turan, Hepsiburada Facebook sayfasında

İSTANBUL, (DHA)- ARKADAŞLIK ilişkilerinden hayvan sevgisine kadar pek çok güncel konuyu fantastik bir kurgu içerisinde ele alan ünlü yazar Nuran Turan, Hepsiburada Facebook sayfasına konuk olacak.

Türkçe ve İngilizce olarak kaleme aldığı çocuk öyküleriyle tanınan ünlü yazar Nuran Turan, 'Hepsiburada Yazar Söyleşileri' kapsamında Hepsiburada Facebook sayfasında olacak. Turan, çocukların sosyal gelişiminde önem teşkil eden çocuk edebiyatıyla ilgili konuşmak üzere 23 Mart Cuma günü saat 15.00’te okurlarıyla buluşacak.

(FOTOĞRAF)

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