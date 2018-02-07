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Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde dehşet!

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 12:32 | Son Güncelleme

Kartal'da Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde servis minibüsünün ezdiği kadın çalışan hayatını kaybetti.

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde dehşet!

Olay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Kartal Emrullah Turanlı Çocuk Evleri Sitesi'nin bahçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Geri manevra yapan servis minibüsü arkasında bulunan 37 yaşındaki Elif Özdemir'e çarptı. Çocuk esirgeme kurumunda çalıştığı belirtilen Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza sonrası olaya şahit olan Özdemir'in çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası servis sürücüsü gözaltına alındı.

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AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazenin kaldırıldığı sırada kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası elif özdemir

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