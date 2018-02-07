Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde servis minibüsünün ezdiği kadın çalışan hayatını kaybetti.
Olay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Kartal Emrullah Turanlı Çocuk Evleri Sitesi'nin bahçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Geri manevra yapan servis minibüsü arkasında bulunan 37 yaşındaki Elif Özdemir'e çarptı. Çocuk esirgeme kurumunda çalıştığı belirtilen Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olaya şahit olan Özdemir'in çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası servis sürücüsü gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
AK Partili 8 başkan istifa etti
Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması
Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor
O anne ile ilgili kahreden detay!
Sahte cinsel video üretmek kolaylaştı, sonuçları ciddi olacak
Wolfteam cinayetinin detayları ortaya çıktı
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
Canlı canlı kolunu yediler!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Siz bir de annesini görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum