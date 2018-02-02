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Çocuk gelin düğün gecesi kurtarıldı, telefonlar yağmur gibi geliyor

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 12:05 | Son Güncelleme

Konya ve Mardin'de evlendirilmek üzere olduğu tespit edilen iki çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri ekiplerinin girişimleriyle kurtarıldı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Mardin'de 14 yaşındaki bir çocuğun evlendirildiği ihbarını alan il müdürlüğü ekiplerinin polisle ortak bir çalışma yürüterek küçük çocuğu kurtardığı anımsatıldı.

Çocuk gelin düğün gecesi kurtarıldı, telefonlar yağmur gibi geliyor

Söz konusu olayda, kendisinden 10 yaş büyük bir kişi ile evlendirilmek istenen çocuğun saatler süren operasyonla gelin olarak gittiği evden kurtarılıp devlet korumasına alındığı belirtilen açıklamada, bu olayın ardından ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na duyarlı vatandaşlar tarafından çok sayıda ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, dün de Konya ve Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri iki çocuğun "erken yaşta ve zorla evlendirilmekten" kurtarılmasını sağladı.

16'sında çocuk gelin, 4 ay sonra ise katil oldu!

Mardin'den evlendirilmek üzere Konya'ya götürülen 2003 doğumlu B.T, il müdürlükleri ile emniyet güçlerinin koordineli çalışması sonucunda devlet koruması altına alındı.

Ayrıca bir vatandaşın 2001 doğumlu C.T. isimli çocuğun Mardin'de zorla evlendirileceğine yönelik ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na yaptığı ihbar üzerine harekete geçen ekipler, emniyet güçleriyle yürütülen çalışma sonucunda küçük kızın kurtarılmasını ve devlet koruması altına alınmasını sağladı.

Çocuk gelini kurtarmak için film gibi operasyon!

BAKAN KAYA’DAN ‘ALO 183'Ü ARAYIN’ ÇAĞRISI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bakanlık görevine başladığım günden bu yana erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele en çok önem verdiğim konulardan birisi. Bizim erken yaşta evlendirilmeye karşı hiçbir şekilde hoşgörü duymamız ya da müsamaha göstermemiz mümkün değil" diye konuştu.

Bakanlık olarak "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planı"nın hayata geçirildiğini ve tüm il müdürlüklerinin erken yaşta evlilikleri önlemek için hassas bir çalışma yürüttüğünü aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Görüldüğü üzere ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor. Bu yüzden 81 ilimizde her türlü ihbarı dikkate alarak hassas bir çalışma yürütüyoruz.

Vatandaşlarımızı devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Konya mardin çocuk gelin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
9 Yaşında ki Bir Kız Evlnebilir Diyen Din adamını da İçeri alın Lütfen. Kötü Örnek Oluyor
bunu hangi kansız koynuna alacktı....
KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARI YATAĞINA ALMAYI GÖZE ALAN NAMUSSUZLARIN BİR TARAFINI KESİP VE BUNU CANLI YAYINDA YAPARAK ÇÖZÜME KATKIDA BULUNULABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM...
kmilkte 2027 mi yazıyor bana mı öle geldi
Evlendirilen çocuk 14 yaşında erkek çocuğu olunca kimseden tepki gelmiyor. Çocuk güme gidiyor. Ama kız olunca bütün ülke ayağa kalkıyor. Topluk iyice aşağılık ve ikiyüzlü bir toplum olmaya başladı. Ulan 12-13-14 yaşındaki erkek çocukları çocuk değl mi? Onlara neden izin veriyorsunuz? Doğuda bir sürü erkek çocuğu 20 yaş üstünde kızlarla evlendiriliyor. Gidip bir oradaki düğünlere bakın.
16 -17 yaşında kendinden 17 yaş büyük adamla fink atan aleyna zillisini de eleştirin de medeniyetinizin samimiyetine inanalım
ülkemiz de evlilik yaşı 18 eğer bayan kendisi evlenmek isterse 17 oluyor anne baba rızası ile 16 yaş ise mahkeme kararı ile oluyor birde 15 vardı özel izin ile olabiliyor. onunda hakim belirliyor . bu
acaba kız 9 erkek 12 yaşında evlenebilir diyen ilahiyatçılar diyanetçiler ne diyordur bu olaya herşeye fetva veriyorlar sapıklığa hırsızlığa yolsuzluğa çıtları çıkmıyor
bakanlik doguya bi el at ihbarlarla bu iş yurumez doğudakileri sen kurtar gorelim
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