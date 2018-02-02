Çocuk gelin düğün gecesi kurtarıldı, telefonlar yağmur gibi geliyor

Söz konusu olayda, kendisinden 10 yaş büyük bir kişi ile evlendirilmek istenen çocuğun saatler süren operasyonla gelin olarak gittiği evden kurtarılıp devlet korumasına alındığı belirtilen açıklamada, bu olayın ardından ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na duyarlı vatandaşlar tarafından çok sayıda ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, dün de Konya ve Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri iki çocuğun "erken yaşta ve zorla evlendirilmekten" kurtarılmasını sağladı.

Mardin'den evlendirilmek üzere Konya'ya götürülen 2003 doğumlu B.T, il müdürlükleri ile emniyet güçlerinin koordineli çalışması sonucunda devlet koruması altına alındı.

Ayrıca bir vatandaşın 2001 doğumlu C.T. isimli çocuğun Mardin'de zorla evlendirileceğine yönelik ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na yaptığı ihbar üzerine harekete geçen ekipler, emniyet güçleriyle yürütülen çalışma sonucunda küçük kızın kurtarılmasını ve devlet koruması altına alınmasını sağladı.

BAKAN KAYA’DAN ‘ALO 183'Ü ARAYIN’ ÇAĞRISI