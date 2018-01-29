Çocuk gelini kurtarmak için film gibi operasyon!

Mardin’de 14 yaşındaki çocuğun evlendirildiği ihbarını alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk gelini kurtarmak için film sahnesini aratmayan operasyon düzenledi. 14 yaşında ailesi tarafından kendisinden 10 yaş büyük M.A.E.İ. ile zorla evlendirilen ve düğünü yapılan D.K., saatler süren operasyonla gelin olarak gittiği evden kurtarılıp devlet korumasına alındı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de Cumartesi günü 14 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği ihbarını alan Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çocuk şube polisleri, 14 yaşında evlendirilen ve düğün salonunda yüzlerce kişinin katılımıyla düğünü yapılan D.K.’yı çocuk gelin olmaktan kurtarmak için seferber oldu.

DEDEKTİF GİBİ ÇOCUK GELİN ARADILAR

Ellerinde sadece bir telefon numarası olan ve dedektif gibi 14 yaşındaki çocuk gelini arayan ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından çocuk gelinin yerini tespit ederek operasyon düğmesine bastı. Ekipler ellerindeki numaradan ve kuaför adresinden yola çıkarak başlattıkları çalışma ile Kızıltepe ilçesindeki tüm düğün salonlarını takip etti. Çocuk gelinin profiline uygun bir düğün salonunda yapılan düğün merasimini inceleyen ekipler, olay çıkmaması için saatlerce düğünün bitmesini bekledi.