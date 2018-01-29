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Çocuk gelini kurtarmak için film gibi operasyon!

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 11:16 | Son Güncelleme 4 saat önce

Mardin’de çocuk gelini düğün gecesi kurtardılar. Olay çıkmasın diye saatlerce düğünün bitmesini beklediler. 14 yaşında zorla evlendirilen çocuk geline devlet tarafından sahip çıkıldı.

Mardin’de 14 yaşındaki çocuğun evlendirildiği ihbarını alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk gelini kurtarmak için film sahnesini aratmayan operasyon düzenledi. 14 yaşında ailesi tarafından kendisinden 10 yaş büyük M.A.E.İ. ile zorla evlendirilen ve düğünü yapılan D.K., saatler süren operasyonla gelin olarak gittiği evden kurtarılıp devlet korumasına alındı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de Cumartesi günü 14 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği ihbarını alan Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çocuk şube polisleri, 14 yaşında evlendirilen ve düğün salonunda yüzlerce kişinin katılımıyla düğünü yapılan D.K.’yı çocuk gelin olmaktan kurtarmak için seferber oldu.

DEDEKTİF GİBİ ÇOCUK GELİN ARADILAR

Ellerinde sadece bir telefon numarası olan ve dedektif gibi 14 yaşındaki çocuk gelini arayan ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından çocuk gelinin yerini tespit ederek operasyon düğmesine bastı. Ekipler ellerindeki numaradan ve kuaför adresinden yola çıkarak başlattıkları çalışma ile Kızıltepe ilçesindeki tüm düğün salonlarını takip etti. Çocuk gelinin profiline uygun bir düğün salonunda yapılan düğün merasimini inceleyen ekipler, olay çıkmaması için saatlerce düğünün bitmesini bekledi.

MARDİN ASP’DE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Mardin ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, bakanlık yetkilileri, Mardin Valiliği ve emniyeti ile birlikte kriz masası oluşturarak bir çocuğu gelin olmaktan kurtarmak için saatlerce süren mücadeleyi anlattı. ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, akşam saat 20.00 sıralarında gelen ihbar üzerine 12 kişilik bir ekiple harekete geçtiklerini belirterek, “Bakanlığımız, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin İl Emniyet Müdürüne konuyu iletmemizin ardından 14 yaşında ailesi tarafından zorla verildiğini tespit ettiğimiz kızımızı kurtarmak için dakikalar ile yarıştık” dedi.

KUAFÖR TEYZESİYMİŞ

Ellerinde sadece telefon numarası olduğunu belirten Efetürk, “Aradığımız numara kuaföre aitti, telefonda böyle bir gelin olmadığını iddia etti. Ama işin peşini bırakmadık ve takibe devam ettik. O kuaför kızın teyzesi çıktı” diye konuştu.

“DÜĞÜNDE OLAY ÇIKMASIN DİYE SAATLERCE BEKLEDİK”

ASP Mardin İl Müdürü Efetürk, düğün çok kalabalık olduğun için kızı almak için düğünün bitmesini beklediklerini söyledi. Efetürk, şunları söyledi:

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"İhbarı aldıktan sonra nöbetçi müdürümüz, kuruluş müdürümüz, meslek elemanlarımız ile birlikte bu ihbarı değerlendirdik. Sadece elimizde çocuk gelinin gittiği kuaförün numarası vardı. Biz bundan yola çıktık. Bu numarada 'yanlış ihbar' dedi. Biz de Kızıltepe ilçesi olunca Valimiz ve Bakanımızın talimatları gereği tüm düğün salonlarını dolaştık. Şahsın eşkaline uygun bir yer tespit edildi. Çocuk şube ekiplerince düğün kontrol altına alındı. Düğünden kızı almamız çok riskliydi. Düğünün bitmesini bekledik. Düğünden eve doğru giderken yaşı küçük kızı ve damadı aldık. Sabah 06.00'ya kadar çalışmalarımız sürdü. Kızımız devlet koruması altına alındı. Kızımızın sağlığı çok iyi. 13 yaşını bitirmiş 14 yaşına girmiş kızımız. Şuan gayet iyi daha da iyi olacak. Devletimiz korumasında.”

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Konuyla ilgili damat M.A.E.İ. (24) ve aileler polisler tarafından gözaltına alınırken, çocuk yaşta zorla evlendirilen 14 yaşındaki D.K. devletin koruması altına alındı. Çocuk gelinin evlendirilmesi ile ilgili aileler ve damat hakkında geniş çaplı soruşturma sürüyor. (İHA)

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mardin çocuk gelin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Öncelikle bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederim fakat bu gibi olayların yaşanması istenmiyorsa bu suçu işleyenlerin tümüne ceza kesilmesi lazım bu şekilde bu gibi olayların önüne geçmiş olursunuz.
bir kuaför olarak bu kuaförün ruhsatının iptal edilmesi gerektiğine inanıyorum biz 18 yaş altına hayır diye kampanyalar yapıyoruz birde şu olanlara bakın neresinden tutarsanız elinizde kalır
şimdi ailesi de sahip çıkmaz. kız da devlet koruması 18 yaşında bitince istanbul yollarına düşer
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