Çocuk hırsız girdiği evden kıyafetleri çaldı

Eskişehir’de bir eve girerek 32 parça kıyafeti çalan çocuk hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Olay, İnönü ilçesine bağlı Oklubalı Mahallesi’nde yaşandı. Evinde bulunan 550 lira değerindeki 32 parça kıyafetin çalındığını beyan eden G.Y. isimli kişi, jandarma ekiplerine müracaat etti. Kıyafetlerin G.Y. isimli kişi tarafından çalındığını iddia eden mağdur G.Y., jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kıyafetlere kavuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Çocuk Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi.