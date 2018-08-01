Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre Burdur'un Konak Mahallesi'nde 24 Temmuz tarihinde evinin önünde oynayan 9 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı eyleminin faili olarak aranan O.K. (46) dün aynı mahallede kurulan salı pazarında Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilerek yakalandı. Şüpheli O.K. emniyetteki ifadesinin ardından bugün çıkarıldığı Burdur Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.K.'nin yaklaşık 1 ay önce benzer bir suça karıştığı yönünde yapılan şikayet başvurusu üzerine bu olayla ilgili de ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

