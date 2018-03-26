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Çocuk istismarı suçundan aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 18:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ’Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası bulanan şahıs yakalanarak tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Emirdağ ilçesi Çatallı Köyünde devriye sırasında hakkında adli makamlarca yakalama emri ile ’Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Çocuk istismarı suçundan aranan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’da ’Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası bulanan şahıs yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Emirdağ ilçesi Çatallı Köyünde devriye sırasında hakkında adli makamlarca yakalama emri ile ’Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bolvadin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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