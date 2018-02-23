Çocuk istismarına dikkat çekmek için kitap okudular

Kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına tepki göstermek için CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri kitap okuyarak eylem yaptı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Yürüyüş Yolu’da gerçekleştirilen eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yaklaşık 50 kadar partili katıldı. Son günlerde gündeme gelen çocuk istismarına tepki çekmek amacıyla bir araya gelen partililer sessiz eylem gerçekleştirdi. Eylem sırasında parti üyeleri dikkat çekmek için kitap okudu. Gerçekleştirilen eylemin ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.
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