‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası üzerine ortalık karıştı

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde 2 şüpheli şahsın çocuk kaçırırken yakalandığı iddiasını duyan halk polis karakolunun önünde toplandı. Yakalandığını iddia ettikleri şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen halk taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine taş ve sopa metal malzemelerle polis araçlarını kullanılamaz hale getirdiler. Gerginliğin devam ettiği bölgede halkı mahalleye gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ yatıştırdı.

Karakol binasının önünde toplanıp bölgedeki tüm polis otolarına zarar verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Dağılmamakta ısrar eden vatandaşları Acarlar’a gelen Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, yoğun uğraşlar sonunda ikna ederek kalabalığın dağılmasını sağladı.

MAHALLELİLER KARAKOLUN ÖNÜNDE TOPLANDI

Mahalle halkının iddiasına göre gece saatlerinde mahalleye gelen yabancı bir araç, dere kenarındaki evden 12 yaşlarındaki bir erkek çocuğunu kaçırma girişiminde bulundu. Çocuk kaçırma girişiminde bulunan iki kişinin yakalanıp polis karakoluna alındığı yolunda yayılan iddia üzerine mahalle halkı karakolun önünde toplandı. Şüphelilerin kendilerini verilmesini isteyen vatandaşlara karakolda görevli polisler böyle bir olayın olmadığını ve karakolda da şüpheli bulunmadığını söyleseler de ikna olmayan vatandaşlar karakola girmeye çalıştı.