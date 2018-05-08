“Çocuk Kitap Fuarı” minik okuyucuları bekliyor

“ÇOCUKLAR DA MUTLU BİZ DE MUTLUYUZ”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “ Çocuklarımız kitaplarla tanışsın, bilgiye ulaşsın, okuma alışkanlığı gelişsin. Türkiye’nin önemli masal yazarlarını da karşılıklı görsünler. Çocuklarda mutlu bizde mutluyuz“ açıklamalarını yaptı.

“KİTAP DÜKKANLARI AZALDI, FUARLAR ÇOK ÖNEMLİ”

Gazeteci aynı zamanda çocuk edebiyatında önemli yeri olan Yalmaç Ural ise, “ Çocuk kitapları fuarları çok önemli. Çocuğun kitapla tanışması yeni yeni kitapları öğrenmesi, artık kitapçı dükkanları az, ancak fuarlarda kitapları bir arada görüyorlar onun için bu çok önemli. Fuarlar bu önemi daha da öne çıkarıyor. Hiç olmazsa okumasa bile yeni çıkan kitaplarla ilgilenmek arada kendine uygun kitabı bulmak. Çocukların iyi kitaplar okuması gerekiyor.Kartal Belediyesi’nin yaptığı bu etkinlikte anlamlı” dedi.

4.sü gerçekleştirilen Fuar 08-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında minik kitap severleri ‘Kartal Çocuk Kitapları Fuarı’nda bir araya getirecek.

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