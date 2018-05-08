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“Çocuk Kitap Fuarı” minik okuyucuları bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

KARTAL Belediyesi; ilçede etkin okuma kültürünün gelişmesine katkı sunmak ve çocukların nitelikli çocuk edebiyatı yayınlarıyla buluşmasını sağlamak amacıyla Eğitim Sen işbirliği ile “4.

İSTANBUL, (DHA)-KARTAL Belediyesi; ilçede etkin okuma kültürünün gelişmesine katkı sunmak ve çocukların nitelikli çocuk edebiyatı yayınlarıyla buluşmasını sağlamak amacıyla Eğitim Sen işbirliği ile “4. Kartal Çocuk Kitapları Fuarı’na” ev sahipliği yapıyor. Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen fuarda 50 yayıncı ve yazar yer alıyor. Kartal Belediyesi kitap okuma sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla başarılı çalışmalara imza atıyor. Kartal Belediyesi’nin organize ettiği “Kartal Çocuk Kitapları Fuarı’nın” bugün kapılarını açtı. Söyleşi, çocuk etkinlikleri, sergi, imza günleri ve dinletilerle çeşitli etkinliklerin yer aldığı fuarın açılışı bugün saat 11.00’de gerçekleştirildi. Açılışa Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Eğitim-Sen Başkanı Feray Erdoğan, Gazeteci yazar Yalmaç Ural, Gazeteci Mustafa Mutlu veçevre okullardan öğrenciler katıldı. Fuar açılışı öncesi sırasıyla Eğitim-Sen Başkanı Feray Erdoğan, Gazeteci-Yazar Yalmaç Ural ve Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek çocuklarla birlikte fuar alanına girildi. Çocuk Fuarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. “ÇOCUKLAR DA MUTLU BİZ DE MUTLUYUZ” Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “ Çocuklarımız kitaplarla tanışsın, bilgiye ulaşsın, okuma alışkanlığı gelişsin. Türkiye’nin önemli masal yazarlarını da karşılıklı görsünler. Çocuklarda mutlu bizde mutluyuz“ açıklamalarını yaptı. “KİTAP DÜKKANLARI AZALDI, FUARLAR ÇOK ÖNEMLİ” Gazeteci aynı zamanda çocuk edebiyatında önemli yeri olan Yalmaç Ural ise, “ Çocuk kitapları fuarları çok önemli. Çocuğun kitapla tanışması yeni yeni kitapları öğrenmesi, artık kitapçı dükkanları az, ancak fuarlarda kitapları bir arada görüyorlar onun için bu çok önemli. Fuarlar bu önemi daha da öne çıkarıyor. Hiç olmazsa okumasa bile yeni çıkan kitaplarla ilgilenmek arada kendine uygun kitabı bulmak. Çocukların iyi kitaplar okuması gerekiyor.Kartal Belediyesi’nin yaptığı bu etkinlikte anlamlı” dedi. 4.sü gerçekleştirilen Fuar 08-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında minik kitap severleri ‘Kartal Çocuk Kitapları Fuarı’nda bir araya getirecek.

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