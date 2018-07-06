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Çocuk tacizcisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettikten sonra kaçtığı belirtilen ve güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesiyle kimliği tespit edilerek yakalanan M.K.,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuk tacizcisi tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettikten sonra kaçtığı belirtilen ve güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesiyle kimliği tespit edilerek yakalanan M.K.,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pazar günü saat 09.30 sıralarında Karşıyaka'da yaşanan olayda, D.S. (13), annesiyle pastaneye gitti. Yaptıkları alışverişin ardından annesi eve döndü, arkada kalan D.S. ise bir süre sonra, oturdukları apartmanın önüne geldi. D.S., apartmanın kapısını açtıktan sonra bir erkek de kendisiyle birlikte binaya girdi. Apartmana giren erkek, D.S.'ye tacizde bulundu. D.S., kendisine tacizde bulunan kişiye direnince aralarında boğuşma yaşandı. Apartman sakinlerinin seslerini duyunca paniğe kapılan şüpheli, kaçtı.
Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelinin kimliği, kayıtların incelenmesiyle tespit edildi. Bunun yanı sıra görüntüsü sosyal medyada da yayınlanan şüpheli konusunda vatandaşlar da birbirlerini hem uyardı hem de yakalanması için paylaşımlarda bulundu.
Her yerde aranmaya başlanan M.K., İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı. Emniyette sorguya alınan M.K.'nin suçunu itiraf edip, "Pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Çocuk tacizcisi tutuklandı

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