Çocuk tacizcisine 17 yıl 6 ay hapis cezası

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde E.U. (10) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Ali Kibarkaya (31), yargılandığı Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl 27 Nisan tarihinde Pazarcık’ta bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda arka taraftaki oto yıkamacının sahibi ile çay içen T.U., iddiaya göre, oğlu E.U.’yu yanına çağırıp, boş çay bardaklarını dükkana götürmesini istedi. Küçük çocuk bardakları oto yıkamacıya götürüp tezgâha koyarken, burada çalışan Ali Kibarkaya arkadan gelerek taciz etti. Babasının iş yerine dönen küçük çocuk, kardeşine oto yıkamacıda çalışan Ali Kibarkaya’nın kendisinin çeşitli yerlerine dokunduğunu anlattı. E.U.’nun kardeşi tüm olanları babasına anlattı. Oğlunu yanına çağıran T.U., E,U’nun kardeşine söylediklerini kendisine de anlatmasını istedi. Duyduklarından sonra, şüphelenen baba, oğluna bir şişe su verip tekrar oto yıkamacıya gönderdi, ardından da bilgisayarın başına geçerek oto yıkamacıyı gören güvenlik kamerasını izlemeye başladı. Kameradan Ali Kibarkaya’nın oğlunu taciz ettiğini gören baba hemen oto yıkamacıya gitti. E.U’nun babasının geldiğini gören Ali Kibarkaya olay yerinden kaçtı. Olayın ilçede duyulması ile her yerde aranan Ali Kibarkaya polise giderek teslim oldu.

Olay günü işe başladığı ortaya çıkan Ali Kibarkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kibarkaya, savcılık sorgusunda küçük çocuğu taciz ettiğini itiraf etti.

Ali Kibarkaya, ifadesinde, "Benim hemcinslerime karşı cinsel eğilimim vardır. E., dükkanıma geldiğinde şeytana uydum. İt gibi pişmanım."dedi.

Soruşturma sonunda Ali Kibarkaya hakkında Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetini yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu. Davanın karar duruşmasında Ali Kibarkaya suçlamaları kabul etmedi. E.U., babası ve annesi ile tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşma sonunda Ali Kibarkaya’yı ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.