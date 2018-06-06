Çocuklar bu yıl karikatürlerini 'sanat' temasıyla çizdi

İlkokul 3'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar 5 ayrı kategoride değerlendirilen karikatürler arasından dereceye giren genç çizerlere ödülleri, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı’nın da katılımıyla düzenlenen törende verildi. Törene katılan karikatür sanatçılarıyla da tanışan öğrenciler ödüllerini Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı’nın elinden aldı.

"ÜLKELERİN SAYGINLIĞI SANATÇILARIN GÜCÜNDEN GELİR"

Gençlerin küçük yaştan itibaren sanatla ilgilenmeye başlamaları çok önemli olduğunu dile getiren Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, "Karikatür, tarihi boyunca hem hoş görüyü hem de yaratıcılığı önümüze koyan nadir bir sanat dalı olarak hayatımızda önemli bir yer tutuyor. 35 yıldır Uluslararası Karikatür Yarışması’nı düzenlemekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Birçok genç yazarın gelişmesi, onların yaratıcılıklarının kuvvetlenmesi bizim için çok önemli. Sanatsız bir ülke olmaz, ülkelerin saygınlığı sanatçıların gücünden gelir. Onun için biz elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

Eserlerin birbiriden güzel olduğunu da belirten Fetvacı, "Bu tür yarışmalar çocukları sanat hakkında düşünmeye, sanatı araştırmaya yönlendiriyor. Dolayısıyla sanat teması güzel bir seçim oldu. Birçok ünlü çizerin resimlerini karikatürize etmişler. Böyle fırsatların onların da vizyonunu açacaktır" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA SEVGİYİ, BARIŞI, DOSTLUĞU HATIRLATIYORUZ"