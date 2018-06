Çocuklar bu yıl karikatürlerini 'sanat' temasıyla çizdi

İSTANBUL, (DHA)- AYDIN Doğan Vakfı ve Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin işbirliğiyle bu yıl 11’incisi düzenlenen karikatür yarışmasında dereceye giren genç çizerlere ödülleri verildi. 36 şehirden 177 okul, 848 öğrencinin 967 karikatürle katıldığı yarışmanın ödül töreni, Trump Alışveriş Merkezi’ndeki Aydın Doğan Vakfı Sergi Salonu'nda gerçekleşti. Bu yıl "sanat" temasıyla düzenlenen karikatür ve öykü yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Karikatür yarışmasına Türkiye’nin 36 şehrinden, 177 okul, 848 öğrenci ve 967 karikatür katılırken, öykü yarışmasına 22 şehir, 67 okuldan 190 öykü katıldı. Yarışmaya gönderilen karikatürleri, karikatür sanatçıları Aziz Yavuzdoğan, Piyale Madra, Raşit Yakalı, Tan Oral, Yaratıcı Çocuklar Derneği Karikatür Yarışmaları Koordinatörü İbrahim Tapa, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ile Yönetim Kurulu Üyesi Havva Tapa’dan oluşan jüri değerlendirdi. İlkokul 3'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar 5 ayrı kategoride değerlendirilen karikatürler arasından dereceye giren genç çizerlere ödülleri, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı’nın da katılımıyla düzenlenen törende verildi. Törene katılan karikatür sanatçılarıyla da tanışan öğrenciler ödüllerini Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı’nın elinden aldı. "ÜLKELERİN SAYGINLIĞI SANATÇILARIN GÜCÜNDEN GELİR" Gençlerin küçük yaştan itibaren sanatla ilgilenmeye başlamaları çok önemli olduğunu dile getiren Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, "Karikatür, tarihi boyunca hem hoş görüyü hem de yaratıcılığı önümüze koyan nadir bir sanat dalı olarak hayatımızda önemli bir yer tutuyor. 35 yıldır Uluslararası Karikatür Yarışması’nı düzenlemekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Birçok genç yazarın gelişmesi, onların yaratıcılıklarının kuvvetlenmesi bizim için çok önemli. Sanatsız bir ülke olmaz, ülkelerin saygınlığı sanatçıların gücünden gelir. Onun için biz elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu. Eserlerin birbiriden güzel olduğunu da belirten Fetvacı, "Bu tür yarışmalar çocukları sanat hakkında düşünmeye, sanatı araştırmaya yönlendiriyor. Dolayısıyla sanat teması güzel bir seçim oldu. Birçok ünlü çizerin resimlerini karikatürize etmişler. Böyle fırsatların onların da vizyonunu açacaktır" dedi. "ÇOCUKLARIMIZA SEVGİYİ, BARIŞI, DOSTLUĞU HATIRLATIYORUZ" Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ise “Yaklaşık on beş yıldır düzenlediğimiz yarışmalarımızla çocuklara sevgiyi, sanatı, barışı, dostluğu hatırlatmaya çalışıyoruz. İnsanları mutlu edecek değerleri savunarak düzenlediğimiz bu yarışmalardan yetişen çocukların daha mutlu bir dünya yaratacağına inanıyorum. Yarışmalarımıza katılan her bir öğrencimizin gelecekte önemli ve güzel işlere imza atacaklarına tüm yürekten inanıyorum" diye konuştu. Ödül törenin ardından karikatürler, Trump Alışveriş Merkezi’ndeki Aydın Doğan Vakfı Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 27 Temmuz’a kadar gezilebilecek. YARIŞMA HAKKINDA Aydın Doğan Vakfı, karikatür sanatına ilgi duyan bir genç kuşağın oluşması ve geleceğin yeteneklerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla desteklediği yarışma, 2006 yılında Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından başlatıldı. Çocukların, yaratıcılıklarını geliştiren, hayal dünyasını genişleten karikatür sanatına yetkinliklerini artırmak amacıyla desteklenen yarışma ve sergilerinin on birincisinde, dereceye giren yarışmacıların karikatürleri geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Aydın Doğan Vakfı tarafından albüm haline getirilerek dağıtıldı. Yazmaya ilgi duyan genç kuşağın teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 2007 yılında Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından başlatılan ve Doğan Egmont Yayıncılık iş birliğinde sürdürülen öykü yarışmasının onuncusu olan ‘Sanat’ temalı yarışmada ise ödül ve mansiyon alan yarışmacıların öyküleri, Doğan Egmont Yayıncılık tarafından basılarak dağıtıldı.



