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Çocuklar karneden sonra sanatla buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:00 | Son Güncelleme

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de çocuklar karne heyecanından sonra sanatla buluşacak.

Çocuklar karneden sonra sanatla buluşacak

İSTANBUL,(DHA)-Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de çocuklar karne heyecanından sonra sanatla buluşacak. Çocuklar 8-9-10 Haziran tarihlerinde “Ressamlarla Sanat Atölyesi” etkinliğinde yaz tatiline eğitici ve eğlenceli bir başlangıç yapacak.

Eserleriyle uluslararası alanlarda da tanınan sanatçılar Selma Hekim, İlhan Sayın ve Levent Morgök, Trump Art Gallery’de düzenlenecek atölyelerle çocukların karne heyecanına ortak oluyor. 8-9-10 Haziran tarihlerinde 3’er seans şeklinde düzenlenecek atölyeler 14.00; 15.00 ve 16.00 saatlerinde başlayacak.

ATIK ÜRÜNLERİ NASIL DEĞERLENDİRECEKLERİNİ ÖĞRENCEKLER

8 Haziran Cuma günü, “Atık Sanat Atölyesi” ile Selma Hekim, çocukların atık malzemeleri kullanarak kendi eserlerini oluşturmalarına yardımcı olacak. Atık malzemelerin resim yapmak için kullanılacağı atölye çalışmasında çocuklar hem atık ürünleri değerlendirebilmenin yollarını öğrenecek hem de eğlenceli vakit geçirecek.

OYUN MASKELERİYLE YENİ KAREKTERLER

9 Haziran Cumartesi günü, “Oyun Maskeleri Atölyesi” ile İlhan Sayın, çocuklarla birlikte renk renk oyun maskeleri yapacak. Sanatçı maskelerle her çocuğun birer karaktere bürünmesine ve çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak.

10 Haziran Pazar günü ise “Denizdeki Dostlarımız Resim Atölyesi” ile Levent Morgök, tuvaller, boyalar ve fırçalar aracılığı ile çocukları denizaltı dünyasına götürüyor. Atölye ile çocuklar hem denizaltı canlılarını tanıyacak hem de özgürce tuvalleri renklendirecek. oyunculukta her karakter için çok büyük vakit harcandığını, onun dünyasına girebilmek için elinden gelen herşeyi yaptığını ve bir karakterle ilgili bu kadar vakit harcayınca artık o karakterin çocuğu gibi olduğunu söyledi. Çocuklara atölye eğitimleri ücretsiz olarak verilecek.

(FOTOĞRAF)

Çocuklar karneden sonra sanatla buluşacakÇocuklar karneden sonra sanatla buluşacakÇocuklar karneden sonra sanatla buluşacak

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