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Çocuklar önce tiyatro oyunu izleyecek ardından satranç atölyesine katılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

HER hafta sonu eğitici ve eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği Trumpland’de çocuklar, 7 Nisan Cumartesi günü ‘Benim Güzel Pabuçlarım’, 8 Nisan Pazar günü ise ‘Uçan Adam’ adlı tiyatro oyunlarını izleyecek.

Çocuklar önce tiyatro oyunu izleyecek ardından satranç atölyesine katılacak

İSTANBUL, (DHA)- HER hafta sonu eğitici ve eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği Trumpland’de çocuklar, 7 Nisan Cumartesi günü ‘Benim Güzel Pabuçlarım’, 8 Nisan Pazar günü ise ‘Uçan Adam’ adlı tiyatro oyunlarını izleyecek. Çocuklar tiyatro oyunlarının ardından ise BJK Satranç Okulu ile Satranç Atölyesi’ne katılacak.

Satranç atölyesi ile görsel ve mantıksal düşünmeye yönelik aktivite yapacak olan çocuklar iki gün boyunca 14.00 Çocuklar önce tiyatro oyunu izleyecek ardından satranç atölyesine katılacak

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