Çocuklar, parkta oynayarak yangın izledi

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuk parkının karşısındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocuklar çalışmaları oyun oynayarak izledi.
Çerkezköy'ün Kızılpınar mahallesinde 3 katlı müstakil binanın üst katında Sait Doğru'ya ait evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri de önlem alırken, çocuk parkının hemen karşısında bulunan evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı. Ancak daire kullanılamaz hale geldi.
Parkta oyun oynayan çocuklar ise söndürme çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı çocuklar ise çalışmalara aldırmadan oynamaya devam etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
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