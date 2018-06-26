HABER

Çocuklar, parkta oynayarak yangın izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuk parkının karşısındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocuklar çalışmaları oyun oynayarak izledi.

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuk parkının karşısındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocuklar çalışmaları oyun oynayarak izledi.

Çerkezköy'ün Kızılpınar mahallesinde 3 katlı müstakil binanın üst katında Sait Doğru'ya ait evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri de önlem alırken, çocuk parkının hemen karşısında bulunan evdeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı. Ancak daire kullanılamaz hale geldi.

Parkta oyun oynayan çocuklar ise söndürme çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı çocuklar ise çalışmalara aldırmadan oynamaya devam etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktı300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktı
Tarladaki yangında alevlerin ortasında kaldıTarladaki yangında alevlerin ortasında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!

Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Şanlıurfa'da korkunç olay! Serumu çıkarmaya çalına hemşir, makasla bebeğin parmağını kesti

Şanlıurfa'da korkunç olay! Serumu çıkarmaya çalına hemşir, makasla bebeğin parmağını kesti

Antalya'da seçim gecesi Türk Bayrağı ile 'Reis' yazısı asılı marketi yakmak istediler! O anlar kamerada!

Antalya'da seçim gecesi Türk Bayrağı ile 'Reis' yazısı asılı marketi yakmak istediler! O anlar kamerada!

Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!

Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.