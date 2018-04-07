HABER

Çocuklar tarafından bulunan mayın imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

Irak sınırında buluna Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında çocuklar tarafından bulunan mayın güvenlik güçleri tarafından imha edildi.Öğle saatlerinde Çukurca ilçesi 49.

Çocuklar tarafından bulunan mayın imha edildi

Irak sınırında buluna Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında çocuklar tarafından bulunan mayın güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Öğle saatlerinde Çukurca ilçesi 49. Nolu sınıf taşı bölgesinde oyun oynayan çocuklar buldukları ve mayın olduğu iddia edilen cismi güvenlik güçlerine bildirdi. Çevre güvenliğini alan güvenlik güçleri mayın olduğu belirtilen cismi kontrollü bir şekilde patlattıldığı belirtildi. Güvenlik güçleri ise duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür ederek, bilmedikleri cisimlere dokunmaması uyarısında bulundular.

Keskin nişancı gazeteciyi öldürdü! Keskin nişancı gazeteciyi öldürdü!
Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulunduDüşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu
Böyle isyan etti: İlk hedef bendimBöyle isyan etti: İlk hedef bendim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.