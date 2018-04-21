Çocuklar yüzünden çıkan tartışma karakolda bitti

Eskişehir’de çocukların yüzünden meydana gelen anlaşmazlık üzerine 2 aileden 7 kişi birbirinden şikayetçi oldu.
Olay, Çamlıca Mahallesi Bayrampaşa Sokak’ta yaşandı. Çocuklar yüzünden meydana gelen anlaşmazlığa, aileler de dahil oldu. 2 aileden 7 kişinin katıldığı tartışmada küfürler, tehditler ve hakaretler havada uçuştu. Ayrıca bir aile tartıştığı diğer ailenin araç lastiğine zarar verdi. Komşular birbirinden şikayetçi olurken, tartışma karakolda son buldu.
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