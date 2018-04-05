Çocuklara 36 evi soyduran çete yakalandı

Elazığ’da 10 ve 13 yaşındaki iki çocuğa evlerden hırsızlık yaptıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Çocuklar devlet koruması altına alınırken, 3 şüpheli 36 ayrı ev hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da son 3 ayda binaların birinci katlarındaki dairelerde çok sayıda hırsızlık meydana geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yaşlarının küçük olduğunu ve çaldıkları malzemelerin kendilerini yönlendiren şahıslar tarafından satıldığını tespit etti. Polisin yaptığı planlı çalışma sonra Elazığ ve Bingöl’de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda hırsızlık yaptırılan yaşı küçük çocukların da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşı küçük olanlar, adli kontrol şartıyla Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin 2 çocuğa 36 ayrı evden hırsızlık yaptırdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 14 ayrı evden çalınan bazı eşyalar çıktığı öğrenildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.