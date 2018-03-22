Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen esnaf M.Ç. (55) gözaltına alındı.
Olay, Körfez Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede esnaflık yapan M.Ç. ortaokul öğrencisi 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Ailelerinin şikayeti üzerine uzmanlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.Ç. gözaltına alındı. Çocukların, cinsel istismar iddiaları üzerine iş yerinde bulunan kamera kayıtları incelenirken, izlenen görüntülerde herhangi bir istismara rastlanılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi
İstanbul'da AVM'de yangın!
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum