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Çocuklara hırsızlık yaptıran 3 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Elazığ’da 10 ve 13 yaşındaki iki çocuğa evlerden hırsızlık yaptıran 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da son 3 ayda binaların birinci katlarındaki dairelerde çok sayıda hırsızlık meydana geldi.

Elazığ’da 10 ve 13 yaşındaki iki çocuğa evlerden hırsızlık yaptıran 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da son 3 ayda binaların birinci katlarındaki dairelerde çok sayıda hırsızlık meydana geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yaşlarının küçük olduğunu ve çaldıkları malzemelerin kendilerini yönlendiren şahıslar tarafından satıldığını tespit etti. Polisin yaptığı planlı çalışma sonrası Elazığ ve Bingöl’de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, çocukların da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşı küçük olanlar adli kontrol şartıyla Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Emniyette ifadesi tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 şüpheliden 3’ü nitelikli hırsızlık ve çocukları suça sürükleme suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tutuklanan 3 şüphelinin 2 çocuğa çok sayıda ev ve araçtan hırsızlık yaptırdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet televizyon, 5 adet tablet, 2 adet kamera, 14 adet cep telefonu, 36 adet kol saati, 17 adet tespih, 19 adet yüzük, 2 çift küpe, 3 adet kolye, 1 adet oto teybi ve birçok bijuteri eşyası ile sallama, kasatura olarak tabir edilen kesici suç aletleri ve 2 bin TL ele geçirildi.

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