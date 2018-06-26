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Çocuklara istismarda bulunduğu iddia edilen kişiye linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Afgan uyruklu kişi, gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi.

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Afgan uyruklu kişi, gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi. Polisin ekip aracına götürdüğü kişiye mahalle halkı tekme tokat saldırdı.

Dün, polis merkezine giden N.I. isimli kadın, 11 yaşındaki oğlu K.I.'ya Afgan uyruklu E.Z.'nin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Afgan uyruklu E.Z. gözaltına alınmak istendi. Bu sırada, E.Z.'nin iş yerinin önünde toplanan mahalle halkı tepki gösterdi. Polis, E.Z.'yi alarak ekip aracına götürdüğü sırada etrafta toplananlar tekme tokat saldırdı. Bir kişi otomobilin üzerine çıkıp E.Z.'ye vurdu. Polis, E.Z. ile birlikte koşarak ekip aracına gitti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, 11 yaşındaki K.I., 15 yaşındaki F.C.B. ve 15 yaşındaki D.A.'nın avukat ve uzman görevliler tarafından ifadeleri alındı. Çocuklar, E.Z.'nin cinsel istismarına uğradıklarını ifadelerinde belirtti. E.Z. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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