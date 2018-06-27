Çocuklara 'Öcalan' sloganları attırılmasına 7 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinde, HDP'nin barajı geçtiğinin açıklamasının ardından bir kamyonetin kasasında kutlama yapan çocuklara PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attırdıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Geçen 24 Haziran gecesi, HDP'nin milletvekilliği seçiminde yüzde 10 barajını aşmasının ardından, bir kamyonetin arkasında kutlama yapan çocuklar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmış, bu anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları yönlendirdiği tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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