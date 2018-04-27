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Çocukları kullanan yasa dışı bahis sitesine operasyon: 14 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir yasa dışı bahis sitesinin para çekme ve yatırma işlemlerinde çocukları kullandığı tespit edildi.

Çocukları kullanan yasa dışı bahis sitesine operasyon: 14 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da bir yasa dışı bahis sitesinin para çekme ve yatırma işlemlerinde çocukları kullandığı tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 402 bin lira ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğ ekipleri internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatan bir oluşumun
çoklu ATM noktalarından para çekmek ve yatırmak amacıyla 15-17 yaşlarında çocukları kullandıklarını belirledi. Para yatırma ve çekme emirlerinin telefonlara yüklenen haberleşme programlarıyla verildiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca kiraladıkları gezici araçlarla çocukları toplayarak güvenli evlerde sakladıkları da anlaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 ilçede eş zamanlı baskınlar düzenlenerek 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir günlük yasadışı bahisten elde edildiği düşünülen 402 bin lira, 1 para sayma makinesi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi. 14 kişi tutuklandı. 1 kişi adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

Çocukları kullanan yasa dışı bahis sitesine operasyon: 14 kişi tutuklandıÇocukları kullanan yasa dışı bahis sitesine operasyon: 14 kişi tutuklandı

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