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Çocukların attığı torpil, depoyu küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 01:01 | Son Güncelleme

BURSA'da, çocukların attığı torpilden çıktığı tahmin edilen yangında kumaş deposu küle döndü.

Çocukların attığı torpil, depoyu küle çevirdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, çocukların attığı torpilden çıktığı tahmin edilen yangında kumaş deposu küle döndü.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Mümin Şen'e ait inşaat halinde olan binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın zemin katında bulunan atıl kumaş ve benzeri malzemeler ile depoda bulunan kumaş ve yalıtım malzemeleri çocukların attığı torpille alev aldı. Yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Deponun bazı kısımlarına ulaşamayan itfaiye ekipleri, depo dışındaki trapez sac panoyu benzinli testere ile keserek yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çocukların attığı torpil, depoyu küle çevirdiÇocukların attığı torpil, depoyu küle çevirdiÇocukların attığı torpil, depoyu küle çevirdiÇocukların attığı torpil, depoyu küle çevirdi

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