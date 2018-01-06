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Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir dairede iddiaya göre, çocuklar çakmakla oynarken yangın çıktı. 3 çocukla yatalak durumdaki kadın dumandan etkilenerek hastanelere götürüldü.

Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir apartmanın 2'nci katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olan yatalak yaşlı kadın ile 3 çocuk itfaiye ekipleri ve komşular tarafından kurtarılarak çevredeki hastanelere götürüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Evde büyük hasar meydana geldi.

Çevredeki bir kadın, evdeki çocuklardan birinin oyuncak ayı ve çakmakla oynadığını belirterek, "Poşetin içindeki oyuncak ayıyla oynayayım derken yakıyor. Sonra her yer tutuşuyor" dedi.

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